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The Daily Telegraph включил «Анну Каренину» в тройку лучших романов
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The Daily Telegraph включил «Анну Каренину» в тройку лучших романов
Общество, 04:34
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The Daily Telegraph включил «Анну Каренину» в тройку лучших романов

«Анна Каренина» Льва Толстова заняла третью строчку в списке 100 лучших романов по версии британского издания The Daily Telegraph.

При составлении списка критики обращали внимание на все жанры, рассматривая произведения «от Толкиена до Пруста».

Издание отмечает, что американский писатель Уильям Фолкнер считал «Анну Каренина» лучшим романом из когда-либо написанных.Первую строчку заняла писательница Джордж Эллиот и ее произведение «Миддлмарч», а вторую — «Моби Дик» Германа Мелвилла.

На 54-м месте оказалась «Лолита» Владимира Набокова, а «Доктор Живаго» Бориса Пастернака занял 65-ю строчку рейтинга. Также в список попал «Евгений Онегин» Александра Пушкина — его критики поставили на 88-е место.

Теги: «Анна Каренина» , Рейтинг
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