Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит матч против России
ЧМ-2018, 01:32
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Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит матч против России
Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес не выйдет на поле в матче группового этапа ЧМ-2018 против российской команды из-за травмы, сообщается на сайте футбольной ассоциации Уругвая.
Там рассказали, что футболист повредил правый квадрицепс и проходит курс лечения.
Россия и Уругвай в групповом этапе заработали одинаковое количество очков, однако российская команда сейчас находится на первом месте из-за разницы в забитых и пропущенных мячах. В случае, если россияне победят футболистов из Уругвая или сыграют с ними в ничью, команда выйдет из группы А на первом месте.
Матч между Россией и Уругваем состоится в Самаре в понедельник, 25 июня в 17:00 по московскому времени.