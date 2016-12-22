Перуанские болельщики решили пожаловаться на Utair после ЧП на самолете

Болельщики из Перу намерены предъявить претензии российской авиакомпании Utair, после задымления на борту самолета, перевозившем их из Екатеринбурга в Москву через Тюмень, сообщается на странице перуанского посольства в России в Facebook.
Там рассказали, что после инцидента все пассажиры добрались в Москву «в добром здравии». По данным посольства, некоторые из них планируют обратиться к Utair с претензиями о нарушении авиакомпанией протоколов безопасности. Кроме того, из-за инцидента пассажиры задержались в Тюмени и не успели на другие рейсы.
«Посольство предоставит необходимую помощь и поддержку и будет внимательно относиться к любой дополнительной информации в этом отношении», — говорится в сообщении.
23 мая на борту самолета Utair с болельщиками из Перу произошло задымление. Как рассказали пассажиры перуанскому телеканалу RPP, за 20 минут до посадки они услышали хлопок, после которого в салон воздушного судна стал проникать дым.
В Utair сообщили РБК, что инцидент был вызван неполадками в работе одного из двигателей самолета. В пресс-службе авиакомпании добавили, что позже система кондиционирования удалила дым из салона.
Выяснением обстоятельств инцидента занимается Росавиация.