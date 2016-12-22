Около 500 тонн биоэтанола взорвались на спиртобазе на Украине

Емкости с биоэтанолом взорвались на территории недействующего спиртзавода в украинском городе Збараж в Тернопольской области, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщается на странице в Facebook государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«На территории недействующей спиртобазы, в одноэтажном здании произошел взрыв емкостей с биоэтанолом (объемом около 480 т)», — говорится в сообщении. В ГСЧС подчеркнули, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
На сайте ведомства уточняется, что после взрыва на территории спиртобазы разгорелся пожар, который был локализован на площади 1200 кв. м. «Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуция полностью контролируется», — рассказали в ГСЧС.
Всего были эвакуированы более 350 жителей близлежащих домов, на месте пожара работают 63 человека и 15 единиц техники.