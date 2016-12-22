Экс-представитель США в Ватикане получил пять лет тюрьмы за детское порно

Бывшего дипломата Ватикана в США монсеньора Карло Альберто Капеллу приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере €5 тыс. за хранение и распространение детской порнографии. Такое решение принял Ватиканский суд, передает Rainews24.

Как сказал прокурор, изображения, которые были найдены в телефоне Капеллы, хранились в облаке и были загружены из него. Кроме того, из этого виртуального диска кто-то выгружал данные себе. Последняя загрузка была сделана в октябре 2017 года. Кроме того, изображения можно было оценить, а также был чат под названием «Реальные встречи». «Это был не случайный сбор материалов, а показатель незаконной деятельности в огромном количестве», — заявил прокурор. Однако, адвокаты Капеллы заявили, что об огромной количестве можно было бы говорить, если было бы найдено более ста изображений, однако на устройствах Капеллы было найдено от 40 до 55 картинок.

Как сообщает издание La Repubblica, Капелла был арестован 7 апреля. По его данным, порноматериалы были скачаны с использованием адреса компьютера местной церкви. Дело против него было открыто еще в сентябре 2017 года. По законам Ватикана хранение детской порнографии в большом количестве является отягчающем обстоятельством.