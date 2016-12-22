В Одессе совершил экстренную посадку летевший в Барселону самолет

В Одессе совершил экстренную посадку самолет украинской авиакомпании Yanair, летевший в Барселону. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика, передает УНН.



Как рассказал собеседник издания, самолет вылетел из Одессы, но вскоре вернулся обратно. На борту находились сто пассажиров. Те пассажиры, которые жили в Одессе, были вынуждены поехать домой, а иногородних разместили в гостинице и предоставили питание.

О причинах экстренной посадки не сообщается.

Как рассказала ТСН одна из пассажирок, борт приняли решение посадить из-за неисправности. Она отметила, что вылет самолета ранее задерживали. По ее словам, самолет «заводили с толчка», то есть рядом с ним стоял какая-то техника. Очевидица отметила, что борт после взлета кружил около часа, а потом приземлился в одесском аэропорту. Пассажирам экипаж сообщил, что экстренную посадку решили совершить «из-за проблем с давлением».



Как сообщает «Думская», инцидент произошел с воздушным судном Boeing 737-301. По ее данным, самолет во время взлета не набрал и 3 тыс. м и через пять минут развернулся обратно к аэропорту. Пассажиры рассказали порталу, что у борта остановился правый двигатель. «Думская» отмечает, что сразу приземлиться Boeing не позволял его большой вес, поэтому он кружил в небе над Одессой. В «Думской» отметили, что через 12 часов после экстренной посадки пассажиры вылетели из Одессы в Барселону тем же бортом.