Глава МИД Бельгии подарил Лаврову подписанную игроками сборной футболку

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс во время своего визита в Москву подарил главе МИД России Сергею Лаврову футболку национальной сборной с автографами футболистов. Об этом сообщает ТАСС.



Рейндерс сказал, что он радуется тому, как был организован чемпионат мира. «Я имел честь видеть очень хорошую игру и нашей сборной «Красных дьяволов», и вашей сборной», — заметил министр иностранных дел Бельгии. Он выразил надежду, что российский и бельгийские футболисты продолжат качественно играть.



В свою очередь Лавров подарил Рейндерсу футболу с логотипом чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщается на сайте российского МИДа, Рейндерс прибыл в Россию в связи с участием бельгийской сборной в чемпионате мира. Во время переговоров министры иностранных дел обсудили состояние и перспективы отношений между странами. Лавров поздравил своего коллегу с избранием Бельгии в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2019–2020 годы. Кроме того, стороны обменялись мнениями о взаимодействии в Совбезе. Также Лавров и Рейндерс обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине, отношения России с ЕС и НАТО и преодоление кризиса в Совете Европы.

В субботу, 23 июня, в Москве, на стадионе «Спартак»,​ пройдет матч сборной Бельгии против Туниса, на котором планируется присутствие бельгийского короля Филиппа.