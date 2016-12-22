Порошенко открыл дорожный знак на соединяющей Днепр и Запорожье трассе
Общество, 18:10
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Порошенко открыл дорожный знак на соединяющей Днепр и Запорожье трассе
Президент Украины Петр Порошенко открыл дорожный знак на участке дороги Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь. Об этом сообщается на странице в Twitter украинского лидера.
Как отмечается в сообщении, дорожный знак находится на участке 23,74 км, где был завершен ремонт. Порошенко добавил, что трасса была отремонтирована по европейским стандартам, а средства были выделены «за счет таможенного эксперимента и средств Дорожного фонда». К своему посту украинский лидер прикрепил фотографию, где он снимает темно-синюю ткань с дорожного знака, который обозначает трассу Н-08.
На сайте украинского президента отмечается, что Порошенко открыл движение на участке трассы, который соединяет Запорожскую и Днепропетровскую области и два города, а именно Запорожье и Днепр. Во время церемонии открытия движения Порошенко сказал, что ремонт этого участка трассы не проводился около 60 лет. «Никогда государство не выделяло столько денег для того, чтобы обеспечить приоритетное дорожное строительство», — заметил украинский лидер. Он пояснил, что в 2018 году 233 млн грн (551 млн руб.) было выделено на строительство дорог на Украине.
Порошенко также заметил, что приоритетом является ремонт всей трассы Н-08. «У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье и до Донецкой области», — сказал украинский лидер. Он выразил уверенность, что это будет сделано « в кратчайшие сроки и с высоким качеством».