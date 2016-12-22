Украинская писательница предложила называть Русь «Московией»

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что к России нужно применять не термин «Русь», который, по ее мнению, был украден у украинцев, а «Московия». Ее слова передает украинское издание «Обозреватель».

Ницой сказала, что наименование «Русь» было украдено «российскими царями». «Они ведь были московитами. Русь — это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы — те, кто украли», — заявила Ницой.



Писательница отметила, что термин «русский» принадлежит Украине, и граждане Украины — «на самом деле» русские, а граждане России — московиты. Она пояснила, что московское царство было названо Русью указом Петра I. «Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия. Это же бред!» — заметила украинская писательница.



Ницой рассказала, что после этого московиты и дальше стали называть себя по-старому, но Екатерина II издала еще один указ, по которому «всех московитов, которые называют себя московитами, бить палками беспощадно». По ее словам, это «исторический факт» и «это лежит в музеях». По мнению писательницы, московитов заставили называться русскими.



Писательница подчеркнули, что в этой связи «надо четко назвать их их названием — московиты, а не россияне». «Нам все равно, как они считают, нам главное, как украинцы считают», — заметила Ницой.

Лариса Ницой — детская писательница. Она написала такие книги, как «Несокрушимые муравьи», «Страшно чудовище», «Ярик и Рогатый Ми...» и другие. Она пишет книги на украинском языке.