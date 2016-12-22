В Южной Корее умер бывший премьер-министр Ким Джон Пхиль

В Южной Корее на 93-м году жизни скончался бывший премьер-министр Ким Джон Пхиль, сообщает Associated Press.

Политик умер в университетском госпитале Сунчонхян. По данным агентства, смерть вызвана осложнениями, связанными с возрастом.

Ким Джон Пхиль родился 7 января 1926 года. В 1949 году окончил Корейскую военную академию. В 1961 году политик был у истоков создания корейского Центрального разведывательного управления, которое возглавлял до 1963 года. По данным агентства, он использовал разведывательное управление против своих политических конкурентов, в том числе против тогдашнего лидера оппозиции Ким Дэ Чжуна, который стал президентом Южной Кореи в конце 1990-х годов.

Ким Джон Пхиль дважды занимал должность премьер-министра: в 1971–1975 и 1998–2000 годах. Он ушел из политики в 2004 году.