Эвакуация детского лагеря в горах на Украине началась из-за снегопада

На Украине из-за снегопада эвакуировали детский палаточный лагерь, который находится в горах Закарпатья. Об этом сообщает губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль на своем сайте.

По его словам, в ночь на 23 июня в Раховском районе резко упала температура, в горах выпал снег. Он отметил, что около горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат, где находился детский лагерь, выпал снег толщиной до нескольких сантиметров. Губернатор отметил, что утром температура воздуха составлялся один градус тепла. Москаль добавил, что в момент понижения температуры в лагере были 27 детей.



Губернатор рассказал, что к ним выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем. «В ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района», — сказал Москаль.



Как рассказал Москаль в эфире «112 Украина», один из детей был госпитализирован, передает его слова «Закарпатье. Онлайн». По его словам, остальные дети будут доставлены в населенный пункт Ясиня, где они будут размещены. «А что дальше — пусть организаторы думают, как их отправить обратно домой», — сказал губернатор. Он пояснил, что не знает, кто организовал лагерь, сказал он в эфире «112 Украина». Также он рассказал, что было сложно найти детей из-за тумана. Москаль добавил, что дети, которые жили в лагере, были старше 10 лет и прибыли из Харькова, Киева и Одессы. С ними были двое взрослых.