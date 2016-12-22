Власти разрешили размещать отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении гостиниц транзитным пассажирам и пассажирам задержанных рейсов в пределах пунктов пропуска через госграницу.​ Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

В настоящее время перевозчик обязывается оказывать услуги по размещению в гостиницах пассажиров, чьи рейсы были задержаны или отменены. Днем отель будут предлагать тем, кто ожидает своего вылета более восьми часов, ночью — более шести часов. Теперь в действие нормы включают и транзитных пассажиров, которые следуют с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов.

Инициатива была разработана Минтрансом. Власти заверяют, что принятие такого решения будет, ко всему прочему, способствовать развитию гостиничной деятельности​ для нужд транзитных пассажиров и пассажиров задержанных авиарейсов, которые уже прошли пункты пропуска через госграницу. Также, подчеркивают в кабмине, это будет способствовать развитию дополнительных видов бизнеса в аэропортах страны.​