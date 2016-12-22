Умер барабанщик и один из основателей хеви-метал-группы Pantera

Барабанщик, продюсер и один из основателей хеви-метал-группы Pantera Винсент Пол Эбботт, наиболее известный как Пол Эббот или Винни Пол, скончался на 55-м году жизни в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной страничке группы в Facebook.
«Семья музыканта просит проявить уважение к частной жизни в это время», — говорится в заявлении. Никаких других подробностей произошедшего не приводится.
Эббот основал Pantera в 1981 году вместе со своим младшим братом Даймбэгом Дэрреллом. Помимо них в первом составе были Томми Брэдфорд, Терри Глэйз и Донни Харт. Группа записала девять студийных альбомов и четыре раза была номинирована на «Грэмми». В 2003 году музыкальный коллектив распался. Братья решили основать новую группу, ею стала Damageplan. В 2006 году Эббот сформировал вместе с участниками Mudvayne и Nothingface коллектив Hellyeah. Он выпустил пять альбомов.