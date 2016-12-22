В Финляндии из-за технических неполадок экстренно сел японский лайнер

Пассажирский самолет Boeing-787 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщает Lentoposti.fi.

Самолет летел из Брюсселя в Токио. По предварительным данным, причиной посадки стало повреждение лобового стекла в кабине пилотов. В аэропорту самолет встретили экстренные наземные службы. На борту лайнера находились 162 человека, в том числе члены экипажа. Никто не пострадал.

21 июня самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в индийском городе Мумбаи из-за утечки в гидравлической системе. На его борту находились 176 пассажиров, никто не пострадал.