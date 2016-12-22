Власти Боливии в 2018 году изъяли более 173 т наркотиков

В первом полугодии 2018 года спецгруппа Боливии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков конфисковала 173,6 т кокаина и марихуаны. Об этом заявил замминистра по социальной защите Фелипе Касерес, сообщает Prensa-Latina.

В рамках Стратегии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Боливии силовики провели 6,8 тыс. операций, во время которых были задержаны 1976 граждан страны и иностранцев. Всего изъяли 9,6 т кокаина и 164 т марихуаны из разных регионов Боливии и Парагвая, а также 28 лабораторий и 664 завода по производству наркотиков.

В мае военные Гватемалы и береговая охрана США перехватила судно, шедшее под флагом Танзании, на котором обнаружили груз в 3 т наркотиков. Команда должна была доставить наркотики в порт Пуэрто – Кетцаль в департаменте Эскуинтла на южном побережье Гватемалы. Силовики задержали экипаж судна.