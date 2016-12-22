Вице-президент США обсудил борьбу с наркотиками с президентом Колумбии

Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке и обсудил с ним борьбу с наркотрафиком, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом Пенс сообщил в своем Twitter.

В разговоре с Дуке Пенс «подчеркнул необходимость решительно сократить производство и оборот наркотиков». «Мы обсудили гуманитарный кризис и авторитарные условия в Венесуэле и твердо намерены продолжать настаивать на восстановлении демократии [в республике]», — подчеркнул Пенс.

Ранее 22 июня Дуке встретился с генпрокурором Колумбии Нестором Умберто Мартинесом и «подтвердил приверженность борьбе с наркотиками». Об этом президент написал в своем Twitter. «Мы хотим работать с нашим генпрокурором, чтобы это явление потерпело поражение», — отметил Дуке.

Выборы в Колумбии прошли 17 июня, на них победил кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке, набрав 54% голосов. Его оппонент от коалиции «Человеческая Колумбия» Густаво Петро заручился поддержкой 41,8% избирателей. Дуке вступит в должность 7 августа, сменив действующего колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса, который стоял во главе страны с 2010 года.