В доме члена совета бывшей правящей партии Армении прошли обыски

Сотрудники Службы национальной безопасности 21 июня обыскали особняк члена совета бывшей правящей Республиканской партии Армении, экс-депутата Аракела Мовсисяна. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Силовики искали в доме бывшего депутата оружие и боеприпасы. Мовсисян признался, что незаконно владел оружием и передал его сотрудникам правоохранительных органов. По словам Мовсисяна, оружие и боеприпасы он приобрел после Карабахской войны, которая закончилась в 1994 году. Речь идет о трех винтовках, одной гранате, трех ружьях и более 160 боеприпасов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 235 УК Армении (Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее сотрудники службы нацбезопасности обыскали дом депутата Республиканской партии Армении Манвела Григоряна и обнаружили там оружейный склад и множество боеприпасов, а также парк автомобилей. Против депутата завели дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. После этого сын Григоряна Карен ушел в отставку с поста мэра города Эчмиадзин, находящегося в 20 км от Еревана.