Стала известна причина смерти поэта Наума Коржавина

Причиной смерти поэта Наума Коржавина стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщила его дочь Елена Рубинштейн.

«Папа умер сегодня дома, в окружении всех своих родных и близких. Причина — острая сердечная недостаточность. Папа был в сознании, он дождался священника, тот прочитал молитву, перекрестил, и он умер. Очень тихо и спокойно ушел», — заявила она. «Он не мог сказать какие-то последние слова, так как ему было трудно, но перед самым уходом он поцеловал мою руку», — отметила Рубинштейн.

По ее словам, поэта похоронят в России, на одном из столичных кладбищ, так как это было его «последнее желание». Сейчас организацией похорон занимаются друзья семьи из России. Прощание с Коржавиным пройдет 30 июня в православной церкви города Мейбан в штате Северная Каролина. После этого тело поэта кремируют, прах доставят на родину.

В 1954 году вышли первые переводы Коржавина, его первый сборник «Годы» был опубликован в 1963 году. Во второй половине 1960-х поэт примкнул к правозащитникам, которые выступали в поддержку запрещенных в Советском Союзе писателей. Тогда же произведения поэта перестали печатать, они распространялись в самиздате. В 1973 году Коржавин переехал в США, стал работать в журнале «Континент». Последние годы жизни поэт провел в штате Северная Каролина.