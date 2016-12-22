Пожарные проверили информацию о пожаре в Малом театре

Пожарные проверили информацию о пожаре в здании по адресу: Театральный проезд, 1, где находится Малый театр. В результате проверки возгорания обнаружено не было, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Отмечается, что в здании сработала сигнализация. Прибывшие пожарные обнаружили, что задымления и пожара нет, уточнили в ведомстве.

Спасатели не проводили эвакуацию, люди выходили сами, добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее 22 июня на северо-западе Москве спасатели ликвидировали возгорание на балконах жилого дома. По данным источника, из дома были эвакуированы 25 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала ​непотушенная сигарета.