В Киеве на Гребенщикова напали во время уличного концерта

На лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова совершена попытка нападения во время его выступления на улице в центре Киева. Видеозапись инцидента опубликована в YouTube издания «Украина.ру».
Бесплатный концерт музыканта проходил на Пейзажной аллее. Один из зрителей с антироссийским плакатом забрался на сцену и попытался сбросить технику. Однако его оттеснила охрана, отмечает 112.ua.
Гребенщиков со сцены пожелал нападавшему «все-таки прийти в себя» и «почувствовать себя получше». Один из зрителей крикнул музыканту: «Простите!».
По данным портала «Украина.ру», мужчина обвинил Гребенщикова в «рашизме».
Гребенщиков приехал в Киев в рамках тура, посвященного новому альбому «Время N».
В декабре 2015 года Гребенщиков вместе с уличными музыкантами выступил в киевском метро.