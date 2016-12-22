Голикова и Орешкин сменили Рогозина в двух экономических комиссиях

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр экономического развития Максим Орешкин сменили главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в двух экономических комиссиях. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.
Голикова стала председателем российской части Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом.
Орешкин назначен председателем российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.
Этим же распоряжением от этих обязанностей освобожден Рогозин.
Бывший вице-премьер Рогозин был назначен гендиректором «Роскосмоса» в мае.
Голикова с сентября 2013 года возглавляла Счетную палату России. В мае она была досрочно освобождена от занимаемой должности. Она была назначена вице-премьером по вопросам образования, здравоохранения и социальной политики.