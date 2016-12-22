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Ставший советником Путина глава правительства Чечни займется климатом
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Ставший советником Путина глава правительства Чечни займется климатом
Политика, 15:28
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Ставший советником Путина глава правительства Чечни займется климатом

Новый советник президента России Владимира Путина ​Абубакар Эдельгериев будет заниматься вопросами климата. Об этом он сообщил ТАСС.

«Знаю точно, что буду курировать вопросы климата. У нас глобальные вопросы — потепление климата. Россия участвует в международных совещательных органах, советах, Киотском соглашении, Парижском соглашении. Некоторые мы ратифицировали, некоторые нет, там большой объем работы», — рассказал Эдельгериев, подчеркнув, что будет заниматься как внутренними, так и внешними вопросами.​

Президент России Владимир Путин назначил главу правительства Чеченской Республики Абубакара Эдельгериева своим советником 22 июня. Соответствующий указ был размещен на сайте Кремля.

Предыдущий советник президента по климату Александр Бедрицкий был освобожден от должности также 22 июня.​

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Эдельгериева с назначением, подчеркнув, что тот имеет большой опыт работы на высших должностях в Чечне.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов рассказал РБК, что о новом премьере Чечни станет известно после того, как Кадыров внесет кандидатуру на согласование в парламент и затем издаст указ о назначении нового премьер-министра.

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​Абубакар Эдельгериев родился в 1974 году в селе Центорой. В 2002-м окончил Краснодарский юридический институт МВД по специальности «юриспруденция». С 1994 по 2004 год служил правоохранительных органах. В 2007-м возглавил отдел Р отряда милиции специального назначения «Терек». По данным «Росбалта», в его обязанности входила в том числе охрана руководства Чечни.

После этого Эдельгериев был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Чечни. В 2008 году стал и.о. министра сельского хозяйства, а вскоре и главой регионального ведомства. В 2012-м его назначили на пост премьер-министра Чечни.

Теги: Владимир Путин , советник президента , Кремль
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