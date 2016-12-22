Исинбаева объяснила замену мальчика на матче ЧМ в Волгограде

Воспитанник волгоградского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сопровождавший на поле футболистов на матче Англия — Тунис, изначально должен был выйти на стадион, сообщила олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на своей странице в Instagram. Так она отреагировала на появившуюся в СМИ информацию, что вместо ребенка из социально-реабилитационного центра в Камышине на поле вышел сын чиновницы.

«Воспитанник Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Матвей К. официальным письмом за подписью директора учреждения был предложен в качестве участника акции еще в начале апреля 2018 года и был единственным представителем своего учреждения», — написала спортсменка.

Таким образом, никакой подмены одного ребенка другим не было, подчеркнула Исинбаева. При этом она отметила, что воспитанник камышинского детского дома действительно перенервничал и был заменен другим ребенком.

Исинбаева подчеркнула, что сиротство не являлось критерием отбора участников. Пятеро детей из полных семей, но в разной степени находятся в трудной жизненной ситуации.

«Я прошу всех оставить в покое мальчика и не травить его. Матвей ни в чем не виноват. И призываю всех, кто полоскал его имя в грязи, извиниться перед ним. А журналистов прошу впредь проверять всю информацию, когда речь идет о детях», — написала олимпийская чемпионка.

Ранее издание v102.ru со ссылкой на местных жителей сообщило, что воспитанника социально-реабилитационного центра в Камышине на поле заменили сыном сотрудницы организации.

Матч Англия — Тунис прошел 18 июня и завершился победой англичан со счетом 2:1. Футболистов на поле выводили восемь детей, отобранных благотворительным фондом Елены Исинбаевой.