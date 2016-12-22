Полиция Лондона эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе

В Лондоне временно закрыли железнодорожный вокзал Чаринг-Кросс. Такое решение полиция приняла после информации о мужчине на путях, заявившем, что у него есть бомба. Об этом говорится в сообщении на сайте британской транспортной полиции.

Здание вокзал эвакуировано, вход закрыт. Из-за этого инцидента поезда, идущие через Чаринг-Кросс, там не останавливались.

Позже полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter, что мужчина задержан и никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы открыть станцию как можно скорее.

Полицейские также поблагодарили пассажиров за терпение и понимание.