Самолет аварийно сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя

Пассажирский самолет новозеландской авиакомпании Air New Zealand спустя несколько минут после взлета из города Нейпир на острове Северный Новой Зеландии вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика сообщает New Zeland Herald.

Инцидент, как указывает издание, произошел 22 июня. В момент происшествия на борту лайнера находились 71 пассажир и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. Проблемы с двигателем, как рассказали газете очевидцы случившегося, возникли у самолета спустя десять минут после вылета. Лайнер тогда, по словам одной из находившихся на борту пассажирок Стейси Смит, начал резко снижаться и «выплевывать из левого двигателя огненные шары».

Представитель Air New Zealand назвала причиной инцидента помпаж двигателя (нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя). Это, как отметила собеседница газеты, привело к ситуации, похожей на ту, с которой могут столкнуться автомобилисты. Затем поврежденный двигатель, как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, был отключен. «Самолет приземлился благополучно [на одном двигателе]», — указала представитель Air New Zealand.

Местная жительница рассказала изданию, как наблюдала за инцидентом из окна своего дома. Сначала она услышала «громкий шум и гул», а потом «увидела [в небе] большие искры оранжевого цвета» от пролетающего самолета.​