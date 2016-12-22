Рэпер Face сообщил об уходе в армию

Популярный российский рэп-исполнитель Иван Дремин, более известный по сценическому псевдониму Face, заявил о том, что уходит служить в армию. Об этом он сообщил в Twitter.

«Ухожу в армию, увидимся через год», — написал рэпер.

В одном из комментариев к записи артиста появилась фотография из военкомата, на которой Дремин запечатлен предположительно во время прохождения призывной комиссии.

По словам источника «РИА Новости», в конце мая артист подрался со своим приятелем, после чего обоих доставили в отделение полиции. Он уточнил, что инцидент произошел в офисе на Большой Садовой в Москве, однако детали конфликта в полиции раскрыть отказались.

В октябре 2017 года журналист и блогер Юрий Дудь взял интервью у Face, в ходе которого спросил певца, как он «откосил от армии». На это рэпер ответил: «Никак. Привет военкомат».

«Я не хочу — я не иду в армию. Просто меня никто не ищет, я никого не ищу <...> Все хорошо», — пояснил ситуацию Дремин и добавил, что у него нет военного билета. Кроме того, он сказал: «Ищите меня дальше».​