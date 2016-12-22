В Аргентине пообещали наказать оскорбившего россиянку болельщика

Аргентинскому болельщику, оскорбившему россиянку, будет запрещен вход на матчи чемпионата мира по футболу, заявила министр безопасности страны ​Патрисия Буллрич. Об этом она написала своей странице в Twitter.

Буллрич назвала поступок аргентинца «сексистским и неуважительным». «[болельщик] Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал русскую девушку, чтобы сказать непристойности, не сможет войти на стадионы», — написала министр.

На размещенном в интернете видео болельщик просил русскую девушку произнести на испанском языке, которого она не знала, непристойности.

Это не первый инцидент с иностранными болельщиками. Так, 18 июня с поезда Москва — Волгоград в Ельце сняли двух пьяных британских фанатов после драки, спровоцированной тем, что один из них разбил стекло окна двери. Обоих иностранцев привлекли к административной ответственности. Тогда же в СИЗО направили еще четверых болельщиков. Их подозревают в совершении уголовных преступлений.





