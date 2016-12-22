При падении автобуса в пропасть в Гватемале погибли восемь человек

В Гватемале при падении с обрыва автобуса, перевозившего студентов, погибли восемь человек. Об этом сообщает Prensa Libre.

Инцидент произошел в департаменте Сан-Маркос. Студенты направлялись на спортивное мероприятие. Водитель автобуса не справился с управлением и он рухнул с 70-метровой высоты. Шесть из погибших были студентами. Семеро из жертв аварии скончались на месте происшествия. Еще один человек умер в госпитале. 35 человек направили в Национальную больницу Сан-Маркоса с тяжелыми травмами.

Предварительной причиной аварии считают отказ тормозной системы.

В конце мая в Венесуэле при падении автобуса в овраг погибли 11 человек. Инцидент произошел в штате Мерида. Автобус занесло во время движения, он опрокинулся и упал. Еще 16 человек пострадали.

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