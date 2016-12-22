В Швейцарии из-за поломки фуникулера 400 человек эвакуировали вертолетами

В Швейцарии из-за поломки фуникулера на гору, которая фигурировала в фильме бондианы «На секретной службе Ее Величества», пришлось эвакуировать 400 человек с помощью вертолетов. Об этом сообщает Reuters.

Из-за аварии 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря. Фуникулер вел на гору Piz Gloria, на вершине которой расположен вращающийся ресторан. Эта гора фигурировала в фильме о Джеймсе Бонде 1969 года. Для эвакуации людей было использовано четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.

В результате инцидента никто не пострадал.