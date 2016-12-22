Суд дал пожизненное режиссеру из Голливуда за жестокое убийство украинки

Суд признал голливудского режиссера, сценариста и мультипликатора канадского происхождения Блейка Лейбела виновным в убийстве своей девушки, украинки Яны Касьян. Об этом сообщает Los Angeles Times.

30-летняя Касьян пропала без вести в мае 2016 году. Вскоре ее обезображенное и обескровленное тело было найдено в забаррикадированной матрасами ванной в квартире ее жениха, режиссера Лейбела в Голливуде. Несколькими неделями ранее у пары родилась дочь.

Обвинение отметило, что убийство было совершено по лекалам эпизода, описанного в графическом романе «Синдром», над которым Лейбел работал шестью годами ранее. Согласно заключению, смерть девушки была «долгой и мучительной». Лейбел был признан виновным в убийстве первой категории и приговорен к пожизненному заключению без права обжалования. Его этапируют в тюрьму 26 июня.

Блейк Лейбел родился в 1981 году в Торонто. Его отец — крупный магнат недвижимости в канадской столице. Наиболее известной работой Лейбела является графический роман «Синдром», на обложке которого изображена кукла со снятым скальпом.

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