Зампреда правления НОВАТЭКа назначили заместителем главы Минприроды

Первым заместителем министра природных ресурсов и экологии назначен зампредседателя правления газовой компании НОВАТЭК Денис Храмов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Храмов будет отвечать за геологию, недропользование, экономику, развитие проектов в арктической зоне.

Храмов уже занимал этот пост в 2014–2015 годах, после чего перешел в НОВАТЭК на должность заместителя председателя правления.

Храмов начал карьеру в Минэкономразвития и торговли, с ​2002 по 2007 год занимался вопросами недропользования, экономики и финансов в ОАО «Зарубежнефть». В 2008–2011 годах занял пост директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии в Минприроды России. В 2011 году он стал заместителем главы Минприроды.

