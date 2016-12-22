В посольстве рассказали о причинах смерти в Колумбии ведущего Бородина

На теле российского музыканта и телеведущего Андрея Бородина, найденного мертвым в Колумбии, не обнаружено следов суицида, рассказал пресс-секретарь посольства России в стране Евгений Наумов, сообщает «РИА Новости». Он пояснил, что колумбийские власти уведомили об этом посольство.
«Власти сказали, что это была естественная смерть», — сказал он.
По словам дипломата, данных о возможной депрессии музыканта у посольства нет. Кроме того, российские дипломаты даже не знали, что Бородин находился в стране — телеведущий не встал на учет в посольстве.
О том, что в мае Бородин умер в Колумбии, стало известно в ночь на пятницу. Тело было обнаружено в запертом номере отеля в колумбийском городе Медельина.
Бородин был начинающим артистом. Он принимал участие в телешоу СТС Love.