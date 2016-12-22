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Верховная рада разрешила делать с валютой «все, что прямо не запрещено»
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Верховная рада разрешила делать с валютой «все, что прямо не запрещено»
Деньги, 21 июн, 22:09
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Верховная рада разрешила делать с валютой «все, что прямо не запрещено»

Верховная рада приняла закон о валюте, подготовленный Национальным банком Украины (НБУ). Текст документа размещен на сайте украинского парламента.

За законопроект с третьей попытки проголосовали 228 депутатов из 450.

Закон предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

Так, граждане смогут без индивидуальных лицензии перечислять любую сумму за границу, бизнес — получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а банки — проводить валютные операции без дополнительных лицензий.

Издание «Сегодня.ua» пишет, что, по утверждению НБУ, закон обеспечит защиту украинской экономики от будущих кризисов. «Думаю, это будет очень позитивным фактором с точки зрения притока не только иностранных инвестиций, но и с точки зрения и даже внутренних инвестиций», — сказала замглавы НБУ Ольга Чурий. По ее словам, вступление в силу закона также не окажет негативного эффекта на ситуацию на валютном рынке.

Тем не менее в Нацбанке признали, что свобода проведения валютных операций увеличивает риски для ценовой и финансовой стабильности Украины.

Документ придет на смену декрету кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года.

Теги: Верховная Рада , Валюта , Украина
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