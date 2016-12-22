В Липецке при столкновении машин и автобуса пострадали 8 человек
Общество, 21 июн, 19:48
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В Липецке при столкновении машин и автобуса пострадали 8 человек
В Липецке столкнулись пять легковых машин, грузовик и рейсовый автобус. Об этом сообщается на сайте областного управления МЧС.
ДТП произошло на Октябрьском мосту из-за нарушения правил дорожного движения. Отмечается, что в результате аварии движение было частично перекрыто. Есть пострадавшие.
Как сообщил ТАСС начальник управления ГО и ЧС Липецка Николай Новиков, пострадали восемь человек. Он уточнил, что серьезных травм ни у кого нет, двоих пострадавших медики отпустили домой.
Новиков добавил, что в 18:40 мск движение на мосту было восстановлено.
Агентство уточняет, что, по данным медиков, все пострадавшие находились в автобусе. У четверых диагностировано сотрясение мозга.