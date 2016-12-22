ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,71 62,80 EUR Нал. 74,28 73,29 USD Бирж. 63,23 -0,48 EUR Бирж. 73,72 -0,20 USD ЦБ. 63,79 +0,17 EUR ЦБ. 73,69 +0,08 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6504,90 -255,10 IMOEX 2256,72 +0,48% RTSI 1110,79 -0,75% Brent 73,96 +0,69% DJIA 24461,70 -0,80% Nasdaq 7712,95 -0,88%
Оргкомитет ЧМ исключил помехи для системы фиксации голов в «Лужниках»
Лента новостей
Полиция Лондона эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе 10:09, Общество Экс-глава «Пятерочки» стала руководить «Магнитом» 10:03, Бизнес Самолет аварийно сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя 09:58, Общество Полиция сообщила о нападении на отделение банка в Киеве 09:53, Общество «Делимобиль» удвоит автопарк за счет 3000 Volkswagen Polo 09:45, Бизнес Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 09:40, РБК и Ингосстрах ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк 09:27, Финансы Антонов рассказал подробности визита делегации США в Россию 09:27, Политика В тюменском аэропорту у самолета при вылете загорелось шасси 09:20, Общество Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 09:10, Спецпроект РБК Спорт В США призвали проверить сборную России на допинг после ее побед на ЧМ 09:04, Общество Египет обжалует судейство на матче со сборной России 08:55, Общество Российские гостиницы оштрафовали на ₽10 млн за завышение цен перед ЧМ 08:51, Общество Рэпер Face сообщил об уходе в армию 08:50, Общество Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны 08:48, Общество Фонд кино ограничил финансирование кинофраншиз 08:33, Технологии и медиа Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 08:20, РБК и «Шелл» Мединский назвал понравившийся ему голливудский фильм 08:04, Общество Дефицит идей: что мешает росту российского несырьевого экспорта 08:02, Мнение «Дело Серебренникова» не изменит систему отчетности театров 08:02, Общество Владимир Мединский — РБК: «О работе нельзя говорить в категориях любви» 08:00, Интервью В Бразилии против оскорбившего россиянку болельщика возбудят дело 07:42, Общество Законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли внесли в Госдуму 07:27, Экономика Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами 07:01, Политика IT-революция в страховании: компьютерное зрение, боты, телематика 06:08, РБК и Ингосстрах При падении автобуса в пропасть в Гватемале погибли восемь человек 06:00, Общество В Пентагоне рассказали о планах принять 20 тыс. детей-мигрантов 05:56, Политика В Аргентине пообещали наказать оскорбившего россиянку болельщика 05:17, Общество
Оргкомитет ЧМ исключил помехи для системы фиксации голов в «Лужниках»
Общество, 21 июн, 20:33
0
Оргкомитет ЧМ исключил помехи для системы фиксации голов в «Лужниках»

Угроза системе определения голов на стадионе «Лужники» исключена, так как датчики пожарной сигнализации настроены на другую частоту, а исправность проверяют перед каждым матчем. Об этом РБК заявили в пресс-службу оргкомитета «Россия-2018».

20 июня Роскомнадзор сообщил, что датчики пожарной сигнализации на московском стадионе «Лужники» потенциально могут создавать помехи для электронной системы фиксации голов. Позже ведомство удалило сообщение, объяснив, что СМИ неправильно его трактовали, а все нарушения были устранены до начала матча.

В ответ на запрос РБК оргкомитет «Россия-2018» также опроверг существование угрозы. До начала матчей на стадионах ежедневно проверяют работу всех систем и устраняют нарушения, заверили в оргкомитете. «В случае выявления несоответствий использования радиочастотного спектра на основании выданного разрешения использования радиочастот применяются меры по приведению радиоэлектронных средств в соответствие с выданными разрешениями», — поясняется в сообщении.

Организаторы ЧМ также указали, что пожарная сигнализация не может повлиять на систему фиксации голов. «Радиочастотные датчики противопожарной сигнализации размещены за пределами чаши стадионов с такими радиочастотными параметрами, которые не влияют на электронные средства внутри чаши, в том числе на систему видеофиксации гола», — рассказали в оргкомитете.

ФИФА применяет систему фиксации гола с 2012 года. Она необходима в случаях, когда возникает вопрос, пересек мяч линию ворот или нет. ​Точно определить, был ли гол, позволяет видеосъемка и чипы внутри мяча.

Импульсом для внедрения системы стал случай на матче Германия — Англия чемпионата мира 2010 года. Тогда британский полузащитник Фрэнк Лэмпард забил гол рикошетом от перекладины ворот. Однако судьи этого не заметили. Англия проиграла в том матче со счетом 1:4.

На ЧМ-2018 систему применили во время матча Франция — Австралия. Мяч от удара французского футболиста Поля Погба попал в перекладину, ударился о газон и отлетел в поле. Судья из Уругвая Андрес Кунья сразу получил сигнал, что при падении мяч полностью пересек линию ворот, а значит, был гол. В итоге Франция победила со счетом 2:1.

Теги: Чемпионат мира , Футбол , Роскомнадзор , пожарная сигнализация
Главное
Экс-глава «Пятерочки» стала руководить «Магнитом» Бизнес
Материалы по теме
В «Лужниках» эксперты обнаружили угрозу системе фиксации гола Общество
Роскомнадзор опроверг угрозу системе фиксации голов в «Лужниках» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter