Оргкомитет ЧМ исключил помехи для системы фиксации голов в «Лужниках»

Угроза системе определения голов на стадионе «Лужники» исключена, так как датчики пожарной сигнализации настроены на другую частоту, а исправность проверяют перед каждым матчем. Об этом РБК заявили в пресс-службу оргкомитета «Россия-2018».

20 июня Роскомнадзор сообщил, что датчики пожарной сигнализации на московском стадионе «Лужники» потенциально могут создавать помехи для электронной системы фиксации голов. Позже ведомство удалило сообщение, объяснив, что СМИ неправильно его трактовали, а все нарушения были устранены до начала матча.

В ответ на запрос РБК оргкомитет «Россия-2018» также опроверг существование угрозы. До начала матчей на стадионах ежедневно проверяют работу всех систем и устраняют нарушения, заверили в оргкомитете. «В случае выявления несоответствий использования радиочастотного спектра на основании выданного разрешения использования радиочастот применяются меры по приведению радиоэлектронных средств в соответствие с выданными разрешениями», — поясняется в сообщении.

Организаторы ЧМ также указали, что пожарная сигнализация не может повлиять на систему фиксации голов. «Радиочастотные датчики противопожарной сигнализации размещены за пределами чаши стадионов с такими радиочастотными параметрами, которые не влияют на электронные средства внутри чаши, в том числе на систему видеофиксации гола», — рассказали в оргкомитете.

ФИФА применяет систему фиксации гола с 2012 года. Она необходима в случаях, когда возникает вопрос, пересек мяч линию ворот или нет. ​Точно определить, был ли гол, позволяет видеосъемка и чипы внутри мяча.

Импульсом для внедрения системы стал случай на матче Германия — Англия чемпионата мира 2010 года. Тогда британский полузащитник Фрэнк Лэмпард забил гол рикошетом от перекладины ворот. Однако судьи этого не заметили. Англия проиграла в том матче со счетом 1:4.

На ЧМ-2018 систему применили во время матча Франция — Австралия. Мяч от удара французского футболиста Поля Погба попал в перекладину, ударился о газон и отлетел в поле. Судья из Уругвая Андрес Кунья сразу получил сигнал, что при падении мяч полностью пересек линию ворот, а значит, был гол. В итоге Франция победила со счетом 2:1.