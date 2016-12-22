Гильдия пекарей предупредила о риске роста цен на хлеб

​Предложение Минпромторга о повышении ввозных пошлин на машины и оборудование для производителей продуктов питания может привести к удорожанию конечной продукции, считают в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). Об этом сообщается на сайте организации.

По данным президента РОСПиК Юрия Кацнельсона, доля импортных машин в индустрии достигает 80–100%, и рост пошлин на 5% может сказаться на отпускных ценах и темпах технического переоборудования.

В настоящее время в России не выпускается некоторое оборудование, необходимое для производства хлеба и хлебобулочной продукции. «Российское машиностроение не готово предоставить пищевой индустрии аналоги, не уступающие импортным», — говорится в сообщении гильдии.

Сейчас на импорт оборудования для пищевой продукции действует нулевая ставка. В начале июня Министерство промышленности и торговли предложило ввести пошлину на оборудование от 3 до 10%.

Российские производители продуктов питания также раскритиковали предложение правительства и отметили, что это решение приведет к удорожанию продуктов питания. «Рост расходов производителей в среднесрочной перспективе отразится на стоимости конечного продукта», — сказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.