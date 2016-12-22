ФАС оштрафовала российскую «дочку» LG за координацию цен на смартфоны

Российская «дочка» компании LG координировала деятельность реселлеров для установления и поддержания цен на свои смартфоны, ей назначен штраф в размере 2,5 млн руб., сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

ФАС отметила, что в ООО «ЛГ Электроникс РУС» более года контролировали соблюдение рекомендованных цен на смартфоны у реселлеров и регулярно собирали данные о них, используя ценовой алгоритм. Кроме того, сотрудники компании сообщали реселлерам о несоблюдении их конкурентами рекомендаций по ценам.

В результате комиссия ФАС установила, что ООО «ЛГ Электроникс РУС» координировала деятельность реселлеров и нарушила антимонопольное законодательство. Штраф компании на сумму 2,5 млн руб. был назначен с учетом двух смягчающих обстоятельств: в российской «дочке» LG содействовали ФАС в расследовании и добровольно прекратили координацию цен до возбуждения антимонопольного дела.