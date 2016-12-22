ФАС не получала жалоб по заниженному курсу покупки валюты в аэропортах
Экономика, 21 июн, 12:22
0
ФАС не получала жалоб по заниженному курсу покупки валюты в аэропортах
Федеральная антимонопольная служба не получала жалоб по поводу низкого курса покупки валюты в аэропортах, сообщает «РИА Новости».
«Информации для констатации фактов наличия или отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях каких-либо лиц недостаточно, в связи с чем правовые основания для проведения проверки у ФАС России отсутствуют», — сообщили в ведомстве.
Снимок пункта обмена валюты в столичном аэропорту Шереметьево появился накануне в социальных сетях. На электронном табло видно, что доллар предлагается продать за 50 руб., а евро за 60 руб. Этот же пункт продает доллары по 69 руб., а евро по 87 руб. Официальный курс ЦБ установлен на уровне 63,78 руб. за доллар и 73,68 руб. за евро.Этот же пункт обмена фигурировал в социальных сетях в ноябре прошлого года. Тогда курс покупки доллара был на уровне 40 руб., евро — 50 руб.