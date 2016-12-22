WSJ узнала о тестах карты Visa и MasterCard с отпечатком пальца

Международные платежные системы Visa и MasterCard на ранних стадиях тестируют введение в свои платежные карты систему идентификации владельца по отпечатку пальца. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, карточка будет работать, когда ее владелец приложит свой палец на сенсор, который будет встроен в нее. Информация об отпечатке будет находиться на чипе, который обычно находится над номером карты. Во время оплаты покупки через банковский терминал чип будет отслеживать, совпадает ли отпечаток пальца того, кто совершает покупку, с тем, который находится в памяти чипа.

Когда именно будет использована эта технология, издание не сообщает.

The Wall Street Journal отмечает, что компании, которые выпускают банковские карты, таким образом пытаются защититься от мошеннических действий. Те, кто ратуют за применение такой технологии, заявляют, что она поможет защитить от транзакций средств, если карта будет украдена, потому что чип не даст произвести оплату по ней.

Издание со ссылкой на аналитиков сообщает, что среди банков не очень популярны карточки с биометрией, из-за того что за последние несколько лет они сильно потратились на перевыпуск дебетовых и кредитовых карт своих клиентов. Неназванные представители банков сказали, что на эти цели были потрачены $1 млрд.

В апреле 2017 года международная платежная система MasterCard представила биометрическую кредитную карту, в которой встроен датчик отпечатков пальцев. Как сообщили в компании, такие карты были уже протестированы в Южной Африке.