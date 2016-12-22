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Symantec сообщила о китайской кибератаке на компании в США и Азии
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Symantec сообщила о китайской кибератаке на компании в США и Азии
Технологии и медиа, 20 июн, 09:30
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Symantec сообщила о китайской кибератаке на компании в США и Азии

Американская компания Symantec, занимающаяся разработками в области кибербезопасности, выявила кибератаку из Китая на компании в США и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Reuters.

По данным Symantec, за атакой стоят хакеры из группы Thrip, которая образовалась в 2013 году. Они атаковали компании-операторы спутников, а также ряд телекоммуникационных предприятий и оборонных подрядчиков.

По словам специалистов Symantec, целью кибератаки были шпионаж и перехват данных из гражданских и военных каналов связи. При этом взломщики смогли заразить вирусами компьютеры, с помощью которых управляют спутниками. Таким образом у хакеров появилась возможность изменять их геопозиции на орбите и мешать передавать информацию.

«Препятствование работе спутников может привести к большим сбоям в работе гражданских и военных объектов», — заявил технический директор Symantec Викрам Тхакур. Отмечается, что взломанные сети к настоящему моменту удалось защитить от дальнейшего проникновения хакеров. Данные о кибератаке были переданы в ФБР и Министерство внутренней безопасности США.

В начале июня стало известно о краже хакерами из Китая информации о подводных лодках ВМС США, включая «секретные планы по созданию сверхзвуковой корабельной ракеты для американских субмарин». Об этом сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источник в правительстве США. По словам собеседников, взломщики атаковали подрядчика Центра ведения подводных боевых действий США в январе и феврале 2018 года. При этом собеседник не уточнил, кто является подрядчиком центра. Сейчас ВМС США ведет расследование утечки при поддержке ФБР.

Теги: Symantec , Китай , кибератака , хакеры
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