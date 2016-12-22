ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,70 62,80 EUR Нал. 74,26 73,29 USD Бирж. 63,22 -0,50 EUR Бирж. 73,72 -0,20 USD ЦБ. 63,79 +0,17 EUR ЦБ. 73,69 +0,08 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6504,90 -246,90 IMOEX 2257,55 +0,52% RTSI 1110,79 -0,75% Brent 74,11 +0,90% DJIA 24461,70 -0,80% Nasdaq 7712,95 -0,88%
Исследователи узнали реакцию предпринимателей на скачки валют
Лента новостей
Шансов почти нет: при каких условиях Месси останется на ЧМ-2018 10:32, Спорт Долгостои: что стало со зданиями, построенными ко Всемирным выставкам 10:28, Фотогалерея  Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 10:25, Партнерский материал Рогозин назвал спекуляцией данные о сокращениях в Центре им. Хруничева 10:16, Общество Полиция Лондона эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе 10:09, Общество Экс-глава «Пятерочки» стала руководить «Магнитом» 10:03, Бизнес Самолет аварийно сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя 09:58, Общество Полиция сообщила о нападении на отделение банка в Киеве 09:53, Общество «Делимобиль» удвоит автопарк за счет 3000 Volkswagen Polo 09:45, Бизнес Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 09:40, РБК и Ингосстрах ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк 09:27, Финансы Антонов рассказал подробности визита делегации США в Россию 09:27, Политика В тюменском аэропорту у самолета при вылете загорелось шасси 09:20, Общество Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 09:10, Спецпроект РБК Спорт В США призвали проверить сборную России на допинг после ее побед на ЧМ 09:04, Общество Египет обжалует судейство на матче со сборной России 08:55, Общество Российские гостиницы оштрафовали на ₽10 млн за завышение цен перед ЧМ 08:51, Общество Рэпер Face сообщил об уходе в армию 08:50, Общество Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны 08:48, Общество Фонд кино ограничил финансирование кинофраншиз 08:33, Технологии и медиа Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 08:20, РБК и «Шелл» Мединский назвал понравившийся ему голливудский фильм 08:04, Общество Дефицит идей: что мешает росту российского несырьевого экспорта 08:02, Мнение «Дело Серебренникова» не изменит систему отчетности театров 08:02, Общество Владимир Мединский — РБК: «О работе нельзя говорить в категориях любви» 08:00, Интервью В Бразилии против оскорбившего россиянку болельщика возбудят дело 07:42, Общество Законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли внесли в Госдуму 07:27, Экономика Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами 07:01, Политика
Исследователи узнали реакцию предпринимателей на скачки валют
Свое дело, 28 мая, 14:10
0
Исследователи узнали реакцию предпринимателей на скачки валют
Представители малого и среднего бизнеса при снижении курса национальной валюты часто поднимают цены на свои товары и услуги, импортозамещению мешает нехватка финансов и отсутствие инфраструктуры
Фото: Олег Яковлев / РБК

По запросу РБК исследовательское агентство MAGRAM Market Research опросило представителей компаний малого и среднего бизнеса, попросив их рассказать, как на их работу повлиял скачок валютных курсов в апреле 2018 года после расширения списка санкций США. В опросе приняли участие владельцы и руководители 2,2 тыс. компаний малого и среднего бизнеса из 20 регионов России.

Выяснилось, что 64% опрошенных компаний в той или иной степени зависят от импорта, причем у 20% из них на импортную продукцию приходится около половины товаров, а у 17% — большая часть. Из тех, кто работает только с российскими товарами и компонентами, цены на свою продукцию после скачка курсов подняли 15% компаний, из тех, кто использует импорт, — 16%. Если курс будет расти и дальше, то вероятность повышения цен выше для компаний, работающих с импортными товарами: 27 против 18% компаний, работающих только с российскими товарами и комплектующими. В то же время компании, работающие с отечественными товарами, чаще декларировали свое намерение не менять текущую ценовую политику и зафиксировать цены: 58 против 49% компаний, работающих с импортными товарами.

Столкнувшись с ростом валют, большинство компаний, работающих с импортом, ищут более выгодные условия на поставки импортных комплектующих и товаров (42%), а 31% изучает отечественные аналоги. Лишь 6% опрошенных заявили, что уже стали производить необходимые комплектующие и товары на территории России, а 13% опрошенных приступили к организации такого производства или планируют сделать это в среднесрочной перспективе.

Мешает импортозамещению нехватка средств (28%), инфраструктуры, сырья, оборудования (24%) и компетентных специалистов (16%) для организации производства в России. 16% опрошенных сетовали на административные барьеры в России, а еще 16% подсчитали, что собственное производство экономически невыгодно, импортировать товары в любом случае дешевле.

Авторы: Николай Гришин, Илья Носырев.
Теги: Санкции , курс валют
Главное
Экс-глава «Пятерочки» стала руководить «Магнитом» Бизнес
Предложения франшиз
Lancman School
Вступительный взнос — 150 000 ₽ 150 000 ₽
Франшиза 1С:БухОбслуживание
Вступительный взнос — 60 000 ₽ 60 000 ₽
H-POINT/ЭЙЧ-ПОИНТ
Вступительный взнос — 270 000 ₽ 1 500 000 ₽
Материалы по теме
На Украине назвали санкции способом «уничтожить» Россию по примеру СССР Политика
Греф объяснил геополитикой санкции против российских компаний Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter