Исследователи узнали реакцию предпринимателей на скачки валют

Представители малого и среднего бизнеса при снижении курса национальной валюты часто поднимают цены на свои товары и услуги, импортозамещению мешает нехватка финансов и отсутствие инфраструктуры

Фото: Олег Яковлев / РБК

По запросу РБК исследовательское агентство MAGRAM Market Research опросило представителей компаний малого и среднего бизнеса, попросив их рассказать, как на их работу повлиял скачок валютных курсов в апреле 2018 года после расширения списка санкций США. В опросе приняли участие владельцы и руководители 2,2 тыс. компаний малого и среднего бизнеса из 20 регионов России.

Выяснилось, что 64% опрошенных компаний в той или иной степени зависят от импорта, причем у 20% из них на импортную продукцию приходится около половины товаров, а у 17% — большая часть. Из тех, кто работает только с российскими товарами и компонентами, цены на свою продукцию после скачка курсов подняли 15% компаний, из тех, кто использует импорт, — 16%. Если курс будет расти и дальше, то вероятность повышения цен выше для компаний, работающих с импортными товарами: 27 против 18% компаний, работающих только с российскими товарами и комплектующими. В то же время компании, работающие с отечественными товарами, чаще декларировали свое намерение не менять текущую ценовую политику и зафиксировать цены: 58 против 49% компаний, работающих с импортными товарами.

Столкнувшись с ростом валют, большинство компаний, работающих с импортом, ищут более выгодные условия на поставки импортных комплектующих и товаров (42%), а 31% изучает отечественные аналоги. Лишь 6% опрошенных заявили, что уже стали производить необходимые комплектующие и товары на территории России, а 13% опрошенных приступили к организации такого производства или планируют сделать это в среднесрочной перспективе.

Мешает импортозамещению нехватка средств (28%), инфраструктуры, сырья, оборудования (24%) и компетентных специалистов (16%) для организации производства в России. 16% опрошенных сетовали на административные барьеры в России, а еще 16% подсчитали, что собственное производство экономически невыгодно, импортировать товары в любом случае дешевле.