Президентом Парагвая стал кандидат от правящей партии

На президентских выборах в Парагвае победил кандидат от правящей консервативной партии «Колорадо» Марио Абдо Бенитес. Об этом заявил председатель избирательной палаты Парагвая Хаиме Бестар, сообщает газета La Nacion.

Он отметил, что по результатам обработки 96% бюллетеней за Бенитеса проголосовали 1 млн 160 тыс. человек (46%). Конкурент Бенитеса, кандидат от оппозиционной коалиции «Большой обновленный национальный альянс» Эфраин Алегре заручился поддержкой 1 млн 66 тыс. человек (42%). «Разница в пользу одного из кандидатов. Согласно нашим оценкам и измерениям, результат выборов необратим», — отметил Бестар.

Несмотря на заявление председателя избирательной палаты, Алегре не признал поражение на президентских выборах. По его словам, озвученные результаты голосования являются предварительными. Алегре призвал дождаться обработки всех протоколов, чтобы «защитить результаты» голосования.

«Все парагвайцы сегодня были главными героями нового демократического подвига», — подчеркнул Бенитес и поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие. Выборы в Парагвае прошли 22 апреля, голосование проводилось с 07:00 по местному времени (14:00 мск) до 16:00 (23:00 мск).

Глава государства в Парагвае избирается на пять лет. Бенитес должен вступить в должность в августе текущего года, он станет 51-м президентом Парагвая. В 2015-2016 годах он занимал пост главы Сената Парагвая. Бенитес придет на смену своему однопартийцу Орасио Картесу, который возглавил страну в 2013 году.