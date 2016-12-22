Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,85 60,81 EUR Нал. 76,23 74,65 USD Бирж. 61,40 +0,51 EUR Бирж. 75,47 +0,28 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8850,00 -4,33 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 74,04 +0,45% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
В Северной Корее при падении автобуса с моста погибли более 30 человек
Лента новостей
«Газпром» решил построить газохимический комплекс в Усть-Луге за $20 млрд 08:24, Бизнес Президентом Парагвая стал кандидат от правящей партии 08:14, Политика В Северной Корее при падении автобуса с моста погибли более 30 человек 07:54, Общество В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto 07:44, Бизнес В администрации президента рекомендовали заменить главу Хакасии 07:36, Политика Столичные потопы: самые крупные наводнения в Москве за последние 100 лет 07:15, Фотогалерея  В Верховной раде усмотрели желание Запада сменить власть на Украине 06:50, Политика «Коммерсантъ» рассказал о деталях «скорой» поставки Россией Сирии С-300 06:45, Политика Гособвинение попросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии 06:17, Общество WSJ узнала об условии снятия США санкций с Северной Кореи 05:49, Политика В Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку на шоссе 05:46, Общество СМИ сообщили о решении арестованной в США россиянки начать голодовку 05:05, Общество Генеральный секретарь ООН заявил о возвращении холодной войны 04:57, Политика В УПЦ ответили на заявление Вселенского патриархата об отдельной церкви 04:12, Политика СМИ узнали о рассмотрении на пост бизнес-омбудсмена Москвы внука Зюганова 04:00, Политика В Находке сняли арест с судна после выплаты зарплаты российскому экипажу 03:23, Общество Суд поместил под домашний арест бывшего акционера Росгосстрах-банка 02:55, Общество Москва проверит район Великобритании на ведение военной деятельности 02:27, Политика Канада заявила о намерении G7 продолжить политику санкций против России 01:43, Политика ЕСПЧ присудил захватившим администрацию президента нацболам €300 тыс. 01:37, Политика СМИ узнали о задержании десятков протестующих у Армянской церкви в Москве 00:45, Политика Увеличение доли государства в экономике заметили 90% российских компаний 00:03, Экономика В МИД заявили о планах внести в ООН проект об экспертах кибербезопасности 22 апр, 23:53, Политика В МИД заявили об отказе России гарантировать невмешательство в выборы США 22 апр, 23:30, Политика В Полтаве осквернили памятник Скорбящей матери 22 апр, 23:20, Общество Дзюба не стал платить за выход на поле против «Зенита» 22 апр, 22:41, Спорт Акция в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьером. Фотогалерея 22 апр, 22:33, Фотогалерея  Против водителя попавшего в ДТП автобуса с паломниками завели дело 22 апр, 22:32, Общество
В Северной Корее при падении автобуса с моста погибли более 30 человек
Общество, 07:54
0
В Северной Корее при падении автобуса с моста погибли более 30 человек

В КНДР свыше 30 человек погибли в результате падения туристического автобуса с моста, сообщает издание NK News со ссылкой на источники.

ДТП произошло в воскресенье, 22 апреля. По их словам, в автобусе находилась группа туристов из Китая. По словам одного из собеседников издания, авария произошла, когда автобус ехал из северокорейского города Кэсон.

Как отмечает NK News, на дороге от Кэсона до Пхеньяна в настоящее время проводятся масштабные ремонтные работы. Причиной ДТП могли стать и погодные условия — в воскресенье в этом районе был дождь и сильный ветер, указывает издание.

О гибели китайских туристов в Северной Корее сообщается на сайте МИДа КНР. «Вечером 22 апреля 2018 года посольство КНР в Северной Корее на основе полученной от северокорейской стороны информации сообщает, что на автомобильной дороге произошло дорожное происшествие, которое привело к многочисленным жертвам, погибло много китайских туристов», — говорится в сообщении. Представители посольства Китая и представители МИД КНДР выехали на место происшествия. 

Теги: Северная Корея , ДТП , Автобус
Главное
В администрации президента рекомендовали заменить главу Хакасии Политика
Материалы по теме
В Китае при падении автобуса в реку погиб 21 человек Общество
В Тверской области опрокинулся автобус с 38 пассажирами Общество
В СК уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Тверской области Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.