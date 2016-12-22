В Северной Корее при падении автобуса с моста погибли более 30 человек

В КНДР свыше 30 человек погибли в результате падения туристического автобуса с моста, сообщает издание NK News со ссылкой на источники.
ДТП произошло в воскресенье, 22 апреля. По их словам, в автобусе находилась группа туристов из Китая. По словам одного из собеседников издания, авария произошла, когда автобус ехал из северокорейского города Кэсон.
Как отмечает NK News, на дороге от Кэсона до Пхеньяна в настоящее время проводятся масштабные ремонтные работы. Причиной ДТП могли стать и погодные условия — в воскресенье в этом районе был дождь и сильный ветер, указывает издание.
О гибели китайских туристов в Северной Корее сообщается на сайте МИДа КНР. «Вечером 22 апреля 2018 года посольство КНР в Северной Корее на основе полученной от северокорейской стороны информации сообщает, что на автомобильной дороге произошло дорожное происшествие, которое привело к многочисленным жертвам, погибло много китайских туристов», — говорится в сообщении. Представители посольства Китая и представители МИД КНДР выехали на место происшествия.