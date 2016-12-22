В Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку на шоссе
Общество, 05:46
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В Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку на шоссе
В канадской провинции Квебек небольшой самолет совершил аварийную посадку на шоссе, сообщает CBC со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, самолет приземлился примерно в 15 км от столицы Канады Оттавы. В полиции отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, самолет не поврежден. Движение на шоссе было затруднено.
В экстренных службах рассказали, что пилот решил совершить экстренную посадку из-за опасений, что в работе двигателя могут возникнуть проблемы.