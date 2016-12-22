В Находке сняли арест с судна после выплаты зарплаты российскому экипажу

Портовые власти Находки сняли арест с судна Lark, который следовал под флагом Того, после выплаты зарплаты российскому экипажу. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
«Все долги выплачены, моряки подтвердили, что задолженности нет и арест с судна снят. Теперь оно может выходить из порта», — сказал он.
Представители государственного портового контроля Находки 20 апреля задержали теплоход Lark из-за долга судоходной компании «Jessy Shipping Co. LTD» перед экипажем, который за четыре месяца составил около 3 млн руб., сообщается на сайте Российского профессионального союза моряков. «Экипаж состоит из 14 жителей Приморья, трое из них перед отходом судна из Находки в японский порт Отару обратились в РПСМ с просьбой помочь получить задолженность по зарплате», — приводятся в сообщении слова Николая Суханова.
РПСМ оповестил представителей японского портконтроля об этой ситуации, после чего было решено провести проверку. «Когда судно прибыло в Находку, на его борт поднялся инспектор портового контроля и, обнаружив нарушения, задержал теплоход в порту до полного погашения задолженности», — говорится в сообщении. По словам Суханова, моряки получили зарплату накануне, 22 апреля, сообщал ТАСС.