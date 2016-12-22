Москва проверит район Великобритании на ведение военной деятельности

Российские инспекторы проверят район Великобритании на предмет осуществления или отсутствия военной деятельности. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает «РИА Новости».

«В период с 23 по 26 апреля 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Великобритании», — сказал он. Рыжков пояснил, что инспекцию проведут в целях определения «масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению».

Площадь этого района, по его словам, составит около 16 тыс. кв км. В ходе проверки инспекторы посетят учебные районы и полигоны. Они получат данные о находящихся в этом районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Великобритании и информацию о запланированных британскими властями в период с 21 апреля по 4 мая объединенных учениях «Совместный воин 18/1».