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В МИД заявили о планах внести в ООН проект об экспертах кибербезопасности
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В МИД заявили о планах внести в ООН проект об экспертах кибербезопасности
Политика, 22 апр, 23:53
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В МИД заявили о планах внести в ООН проект об экспертах кибербезопасности

Россия намерена вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции с призывом возобновить работу группы правительственных экспертов (ГПЭ) по международной информационной безопасности. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил посол по особым поручениям российского МИД, ​спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

«Да, такие намерения у нас есть. Площадка ООН для нас по-прежнему остается приоритетной в плане выработки универсальных правил поведения государств в интернете», — сказал он. Крутских отметил, что Москва будет предлагать возродить группу правительственных экспертов, но «внеся в нее определенные изменения в плане состава». «Мы выступаем за более справедливое географическое представительство участников группы. <...> Пусть количество участников группы будет ограничено 25, но в ней должны быть представлены все регионы и игроки», — добавил он.

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По мнению Крутских, мандат группы «не должен претерпеть кардинальных изменений». Он подчеркнул, что у ГПЭ должна быть возможность обсуждать новые явления в киберпространстве — от интернета до искусственного интеллекта. Кроме того, как отметил посол по особым поручениям российского МИД, нужно учитывать мнение и предложение бизнеса и гражданского общества. «Также необходимо обратить внимание на предложения и наработки региональных организаций — от ШОС до БРИКС», — добавил он.

Теги: Генасамблея ООН , резолюция
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