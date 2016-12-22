Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,07 61,02 EUR Нал. 76,23 74,91 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8936,20 +125,20 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
Президент Армении предупредил о необратимых последствиях из-за протестов
Лента новостей
Президент Армении предупредил о необратимых последствиях из-за протестов 18:37, Политика Саудовские ПВО уничтожили запущенную Йеменом баллистическую ракету 18:32, Политика Посольство России в Кабуле не получало данных о пострадавших россиянах 18:07, Общество Макрон заявил об отсутствии плана Б по иранской ядерной сделке 17:57, Политика В Тверской области опрокинулся автобус с 38 пассажирами 17:54, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 17:53, РБК и Билайн Число задержанных полицией активистов в Ереване возросло до 232 человек 17:45, Общество Макрон рассказал о необходимости «строить новую Сирию» после войны 17:34, Политика В ДНР обвинили инспекторов НАТО в обострении ситуации в Донбассе 17:17, Политика В Ереване после беспорядков на акции протеста пострадали семь человек 17:10, Общество В Одесской области задержали разыскиваемого через Интерпол россиянина 16:40, Общество Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Краснодар». Онлайн 16:30, Спорт Трамп рассказал об отсутствии уступок в переговорах с КНДР 16:26, Политика В Германии впервые в истории СДПГ председателем партии стала женщина 16:18, Политика Сокращаем расходы: как оптимизировать офисные траты 16:15, РБК и Brother Дзюба отобрал очки у «Зенита» за три тура до конца чемпионата России 16:12, Спорт Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 48 человек 16:05, Общество Собянин рассказал об ущербе от урагана в Москве 15:28, Общество Полиция задержала 192 человека на оппозиционном шествии в Ереване 15:12, Общество В США голый мужчина застрелил троих человек в кафе 14:30, Общество ЕС призвал к сдержанности стороны конфликта в Армении 14:30, Политика Нину Дорошину похоронят на Пятницком кладбище 14:21, Общество Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google 14:15, Политика Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Зенит». Онлайн 14:00, Спорт На подъездах к Крымскому мосту установили первые дорожные указатели 13:58, Общество Google прокомментировала проблемы с доступом к ее сервисам в России 13:37, Технологии и медиа «СКА-Хабаровск» вылетел из РФПЛ после поражения от «Динамо» 13:34, Спорт СК начал проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве 13:03, Общество
Президент Армении предупредил о необратимых последствиях из-за протестов
Политика, 18:37
0
Президент Армении предупредил о необратимых последствиях из-за протестов

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что события в стране достигли «опасной грани, которая может привести к необратимым последствиям». Об этом говорится в заявлении армянского лидера, опубликованном на его официальном сайте.

Саркисян с сожалением заметил, что переговоры с оппозицией и премьер-министром Сержем Саргсяном были прерваны, хотя они «могли привести к снижению напряженности и разряжению ситуации».

«Тем не менее необходимо отказаться от деструктивного поведения, которое может подорвать стабильность страны, и продолжать искать возможности для диалога. Поэтому я призываю всех наших граждан, наших соотечественники из диаспоры проявлять сдержанность и воздерживаться от попыток обострить ситуацию», — заявил Саркисян. Президент Армении подчеркнул, что «нельзя подвергать испытанию безопасность Армении».

Саркисян напомнил, что в канун 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, граждане Армении не должны быть «разделены на части». «В этот день мы все нацией как в Армении, так и в диаспоре, должны быть предельно сдержанными, на виду у всего мира, сплоченно взывать к памяти святых мучеников», — сказал президент.

В Ереване с 13 апреля проходят акции протестов против назначения премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Протесты были организованы лидером оппозиционной партии «Елк» Николом Пашиняном. Несмотря на протестные акции, Саргсян был избран 16 апреля премьер-министром.

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters


В воскресенье, 22 апреля, Саргсян проводил переговоры с Пашиняном, но они не увенчались успехом, так как были прерваны по инициативе нового армянского премьер-министра. После этого в Ереване прошла еще одна акция протеста. В этот же день Пашинян и два депутата армянского парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян были задержаны полицией по обвинению в организации и проведении незаконных массовых протестов.

Во время акции протеста 22 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали 232 человек. В результате столкновения с полицией пострадали семь человек. Они были госпитализированы. Всего в больницах с начала акций протеста в Ереване находятся 10 пострадавших.

Теги: Армения , протесты , акции протеста
Главное
Трамп рассказал об отсутствии уступок в переговорах с КНДР Политика
Материалы по теме
ЕС призвал к сдержанности стороны конфликта в Армении Политика
В Армении задержали лидера ереванских протестов Политика
Власти Армении пошли на силовую акцию против шествия оппозиции в Ереване Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.