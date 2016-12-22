Президент Армении предупредил о необратимых последствиях из-за протестов

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что события в стране достигли «опасной грани, которая может привести к необратимым последствиям». Об этом говорится в заявлении армянского лидера, опубликованном на его официальном сайте.



Саркисян с сожалением заметил, что переговоры с оппозицией и премьер-министром Сержем Саргсяном были прерваны, хотя они «могли привести к снижению напряженности и разряжению ситуации».

«Тем не менее необходимо отказаться от деструктивного поведения, которое может подорвать стабильность страны, и продолжать искать возможности для диалога. Поэтому я призываю всех наших граждан, наших соотечественники из диаспоры проявлять сдержанность и воздерживаться от попыток обострить ситуацию», — заявил Саркисян. Президент Армении подчеркнул, что «нельзя подвергать испытанию безопасность Армении».

Саркисян напомнил, что в канун 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, граждане Армении не должны быть «разделены на части». «В этот день мы все нацией как в Армении, так и в диаспоре, должны быть предельно сдержанными, на виду у всего мира, сплоченно взывать к памяти святых мучеников», — сказал президент.

В Ереване с 13 апреля проходят акции протестов против назначения премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Протесты были организованы лидером оппозиционной партии «Елк» Николом Пашиняном. Несмотря на протестные акции, Саргсян был избран 16 апреля премьер-министром.