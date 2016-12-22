Саудовские ПВО уничтожили запущенную Йеменом баллистическую ракету

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили и уничтожили запущенную из Йемена сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) баллистическую ракету в пограничный город Наджран. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные власти.

По данным властей, еще одна ракета, которую запустили хуситы, приземлилась в уединенной пустынной зоне приграничного города.

Гражданская война в Йемене между повстанцами-хуситами и правительством Саудовской Аравии началась в 2011 году. Арабская коалиция во главе с Эр-Риядом вторглась в страну в 2015-м, чтобы помочь йеменским властям. По данным на конец января 2018 года в результате боев за контроль над временной столицей Адена погибли не менее десяти человек и пострадали 86. Город Наджран, который находится юге Саудовской Аравии на границе с Йеменом, также периодически подвергается обстрелам.