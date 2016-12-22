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В ДНР обвинили инспекторов НАТО в обострении ситуации в Донбассе
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В ДНР обвинили инспекторов НАТО в обострении ситуации в Донбассе
Политика, 17:17
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В ДНР обвинили инспекторов НАТО в обострении ситуации в Донбассе

Прибытие на линию разграничения сторон конфликта в Донбассе группы инспекторов НАТО из Канады, Дании и Норвегии обострило ситуацию в регионе. Об этом заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает агентство ДАН.

Басурин отметил, что обострение ситуации наблюдается именно на тех участках, куда прибыли иностранные инспекторы 15 апреля. Иностранцы работали на горловском направлении 17 апреля. В этот же день были обстреляны Горловка, Зайцево и Широкая Балка. Когда инспекторы 20 апреля работали на юге Донбасса, произошел массированный обстрел сел Саханка и Ленинское.

«Разрушения и жертвы служат только для формирования отчетных материалов об успешной работе председателя инспекции полковника Франсуа Касолита из Канады и его земляка майора Оуэна Брэдбури, прибывшего в составе подобной инспекции в Донбасс уже во второй раз», — считает Басурин, добавив, что ведется сбор доказательств причастности НАТО к военным преступлениям подразделений Вооруженных сил Украины. Информацию передадут в суды ДНР, а после — в международные инстанции.

По данным агентства, за прошедшие сутки из-за обстрелов украинской стороны было повреждено пять домов и трансформаторная подстанция.

Ранее в ДНР и ЛНР уже заявляли о присутствии офицеров НАТО в Донбассе. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовало на своем сайте 17 апреля список с именами и паспортными данными «иностранной группы НАТО», причастной к подготовке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника.

В начале февраля Басурин заявил, что в район подконтрольного Киеву города Волноваха прибыла группа иностранных инструкторов, которую возглавляет представитель Вооруженных сил Великобритании. По его словам, группа будет обучать служащих Военных сил Украины диверсионно-подрывному делу.

Представитель командования ДНР добавил, что с 5 по 8 февраля в зону конфликта должна прибыть делегация Вооруженных сил США. Военнослужащие ознакомятся с состоянием дел в подразделениях ВСУ и проконтролируют расходование средств, которые были выделены украинской армии.

Теги: Донбасс , ДНР , Эдуард Басурин
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